Venezia, 7 feb. (askanews) - "L'omaggio che la Carnegie Hall sta dedicando alla Serenissima colpisce per la rara eleganza, l'attenta ricerca, lo studio filologico rigoroso messo a disposizione della platea cosmopolita che da New York segna e anticipa le grandi tendenze culturali". Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, questa sera (martedì 7 febbraio) su invito della prestigiosa istituzione culturale newyorkese assisterà assieme al Direttore artistico del Festival "Serenissima", Clive Gillinson e al Console generale d'Italia a New York, Francesco Gennardi, alla esecuzione dell'unico oratorio di Vivaldi giunto a noi, la "Juditha Triumphans" eseguita dalla "Venice Baroque Orchestra" diretto dal Maestro Andrea Marcon potando il saluto della Regione del Veneto a questo appuntamento culturale. "Onestamente il lavoro proposto a New York e che si sviluppa dalla Carnegie Hall in vari spazi della città coinvolgendo numerosi attori istituzionali e culturali - ha detto Ciambetti - lascia ammirati perché si vede riconosciuto e valorizzato come raramente accade il valore della cultura veneta nelle più diverse sfumature che, per dirla con le parole dello stesso Gillinson, il passare del tempo ha reso meno familiari, se non sconosciute aggiungo io, ai più.