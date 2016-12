Venezia, 21 dic. (askanews) - Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti ha ricevuto in data odierna a Palazzo Ferro - Fini i giornalisti che quotidianamente frequentano le sale consiliari, per il tradizionale scambio di auguri natalizi. "Nel formulare a tutti voi i migliori auguri di buon Natale e di un 2017 libero finalmente da ansie e preoccupazioni - ha esordito Ciambetti - sottolineo con piacere che per la prima volta, dopo nove anni, il Bilancio di previsione della Regione verrà approvato entro la fine dell'anno, impedendo così l'esercizio provvisorio e nel pieno rispetto delle indicazioni della Corte dei Conti". "Per quanto riguarda l'attività del Consiglio - ha informato il Presidente - si sono tenute 79 sedute, su 100 svolte nell'intero corso della legislatura, con l'approvazione di 29 Progetti di Legge regionali, 61 ordini del giorno, 18 proposte di deliberazione amministrativa, 37 mozioni, 17 risoluzioni e 4 progetti di Legge statale. Sottolineo con piacere che la stragrande maggioranza dei consiglieri, 48 su 51, ha partecipato almeno all'86 per cento delle sedute.

(Segue)