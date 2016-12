Pd: "Potrebbe ritrovare competenze su caccia, pesca e non solo"

Venezia, 22 dic. (askanews) - "Belluno potrebbe 'ritrovare' le proprie competenze su caccia, pesca e non solo". Lo dichiarano in una nota i Consiglieri regionali del Partito Democratico del Veneto Francesca Zottis, Graziano Azzalin, Bruno Pigozzo e Andrea Zanoni a seguito dell'approvazione all'unanimità di un Ordine del giorno proposto dagli stessi esponenti democratici.

"Nel testo presentato in aula - proseguono i Consiglieri - chiediamo che la Giunta dia attuazione all'autonomia, tenendo in considerazione le istanze dei sindaci e del territorio, come previsto dall'articolo 15 comma 5 dello Statuto del Veneto e dalla Legge regionale n. 25 del 2014, legge che promuove il rafforzamento dei territori montani che presentano gravi e permanenti svantaggi, riconoscendo alla Provincia di Belluno e agli altri enti locali le funzioni e le risorse necessarie all'esercizio dell'autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria. Gli assessori Forcolin e Bottacin hanno comunicato di aver convocato il tavolo tecnico con la Provincia che si riunirà entro il 31 dicembre e questo è di buon auspicio".