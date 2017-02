Venezia, 9 feb. (askanews) - E' stato approvato oggi dal consiglio regionale il Piano Energetico. Intervenendo l'assessore allo sviluppo economico e all'energia Roberto Marcato ha espresso la sua soddisfazione per questo passo che segna un momento importante per quanto riguarda l'energia e l'ambiente e ha ringraziato i tecnici della Regione per il "lavoro egregio" con cui lo hanno predisposto e la commissione consiliare che lo ha esaminato consentendone il passaggio al dibattito in aula.

In risposta a quanto emerso nel corso della discussione e in particolare sull'aggiornamento dei dati, l'assessore ha detto che la scelta di fondo è stata quella di portare in consiglio il piano, già presentato nel corso della scorsa legislatura senza essere approvato, perché il Veneto aveva bisogno di vederlo sbloccato e di avere il suo piano energetico con le indicazioni in questo settore a partire dalle energie rinnovabili. "Gli aggiornamenti - ha aggiunto - si possono sempre fare, ma era fondamentale avere un punto fermo".

