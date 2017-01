Venezia, 24 gen. (askanews) - Il Responsabile Nazionale dell'Organizzazione di Forza Italia, Gregorio Fontana, rende noto che il Collegio Nazionale dei Probiviri del Movimento, nella seduta di oggi, ha deliberato l'espulsione in via definitiva dal Movimento Politico Forza Italia dei soci Carlo Pasqualetto e Manuel Bianzale, già sospesi da Forza Italia il 12 novembre scorso, per aver determinato, nella loro qualità di consiglieri comunali di Padova, la caduta dell'amministrazione comunale, sostenuta da Forza Italia, e guidata dal sindaco Massimo Bitonci.