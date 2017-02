Vicenza, 20 feb. (askanews) - Nuova partnership per Considi, società di consulenza nel settore dell'Operation & Innovation Management. L'azienda vicentina ha stretto un accordo con Unismart Padova Enterprise, società dell'Università di Padova dedicata alla promozione e alla diffusione tra le imprese delle competenze scientifico-tecnologiche e delle conoscenze innovative dell'ateneo.

A seguito dell'intesa, Considi entra nella community di aziende che trovano in Unismart Padova Enterprise il referente unico per interfacciarsi con il mondo dell'Università e beneficare dell'innovazione sviluppata dall'ateneo patavino, il primo ateneo italiano per qualità della ricerca. Grazie alla partnership, Considi potrà accedere a diversi servizi, quali workshop su innovazione e creatività, visibilità in anteprima di brevetti, contratti di ricerca, accesso ai laboratori dell'ateneo, eventi di networking, branding online ed offline.

