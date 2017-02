Venezia, 15 feb. (askanews) - "Saluto in Zoppas l'erede di una nostra importante dinastia imprenditoriale e contemporaneamente anche un cambiamento generazionale all'interno dell'associazione che rappresenta le grandi imprese venete. Non potrà che fare bene, considerate le grandi sfide che attendono il sistema imprenditoriale della nostra regione nei prossimi anni". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dà il benvenuto a Matteo Zoppas, neopresidente di Confindustria Veneto. "Sappia il nuovo presidente - ha sottolineato Zaia - che la collaborazione con la Regione non è mai venuta meno su tutti i temi e i tavoli di lavoro. Alla Regione Veneto le imprese stanno a cuore, così come i lavoratori, per fare fronte comune sulle grandi battaglie della fiscalità, della sburocratizzazione e delegificazione, nonché per affrontare insieme, con grande attenzione e spirito di squadra, la crisi del sistema bancario veneto e del credito". "Sono certo - ha concluso Zaia - che con Matteo Zoppas percorreremo un pezzo di strada insieme, guardando all'interesse di questa regione e valorizzando i punti di forza della sua economia".