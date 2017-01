Venezia, 4 gen. (askanews) - Saldi, cresce il clima di attesa. Ma non saranno strepitosi. Lo dice la Federazione Moda Italia di Confcommercio Veneto. Lo dice il Centro Studi della Confederazione, secondo il quale alla fine della stagione dei saldi ogni persona avrà speso in media 140 euro, ogni famiglia 350. Perfettamente in linea con gli esiti dell'anno scorso. "Se stiamo lentamente risalendo la china - dichiara il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon - la strada verso l'uscita dalla crisi è ancora lunga. Non ci facciamo illusioni, ma cerchiamo di essere cautamente ottimisti: i saldi saranno sostanzialmente in linea con l'andamento dell'anno scorso, salvo i contraccolpi di un fenomeno in crescita esponenziale: l'acquisto online che, come abbiamo visto, a Natale sembra averla fatta da padrone".