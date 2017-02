Bonomo:"L'Europa in coma nella tempesta perfetta"

Venezia, 14 feb. (askanews) - In particolare il Paese transalpino è un mercato vasto e complementare a quello italiano. Approcciarsi al mercato francese offre notevoli vantaggi alle PMI venete, a partire dall'ampio bacino di consumatori costituito da una popolazione di 64 milioni di abitanti, di cui 57,8 milioni in condizione di ricchezza. Il PIL Pro-Capite è, infatti, di 41.181 dollari, vale a dire uno dei più alti d'Europa, quello italiano è, invece, pari a 35.708 dollari.

Nei primi 9 mesi del 2016 la nazione transalpina ha importato dalla nostra regione complessivamente merci per un valore di 4miliardi 283milioni di euro (il 10,1% del totale del nostro export) , con una crescita del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e, prima del rischio referendum annunciato dalla Le Pen, si prevedeva un andamento crescente fino al 2018. Le importazioni di qualità costituiscono il 56% del totale francese, un dato che rappresenta una forte spinta per il Made in Italy, simbolo di qualità ed eccellenza nella percezione del consumatore francese.

La qualità delle nostre imprese è apprezzata principalmente nel campo dei macchinari e delle apparecchiature, il cui export, ha portato alle aziende venete ricavi per 728,3 milioni di euro (erano stati 662,8 nello stesso periodo del 2015, +9,9%). Gli altri campi in cui le aziende francesi acquistano maggiormente da quelle regionali sono: articoli in pelle (escluso abbigliamento) 474,7milioni (+6,6%), prodotti delle altre industrie manifatturiere 442,6 mln (+2,2%), elettronica e informatica 367,4 mln (-2,2%) e mobili, 304,1 mln (+9,6%). (Segue)