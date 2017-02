Venezia, 22 feb. (askanews) - La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi, su proposta dell'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, l'adesione al "Programma Nazionale per la prevenzione dell'istituzionalizzazione" dei minori che vivono in famiglie poco protettive e poco capaci di aiutare i propri figli a crescere nel modo migliore possibile. Il programma coinvolge circa 50 città e comuni italiani.

Grazie a questo atto, l'Amministrazione beneficerà di un finanziamento di 50mila euro di provenienza ministeriale e 22.500 di provenienza regionale. I finanziamenti consentiranno di potenziare i progetti di cura, protezione e tutela dei bambini e dei ragazzi per coinvolgere e seguire le loro famiglie affinché possano meglio affrontare le proprie fragilità educative evitando che eventuali difficoltà e negligenze si trasformino in condizioni di rischio per figli.

(Segue)