Venezia, 10 gen. (askanews) - L'agricoltura veneta registra qualche sofferenza, ma non lancia per ora nessun allarme - commenta Coldiretti. Nella terra della produzione orticola blasonata il più attrezzato alle basse temperature è il radicchio che col gelo si fa più croccante e aumenta in qualità. Grazie agli interventi degli agricoltori direttamente in campo con l'ausilio del tessuto non tessuto di protezione gli ortaggi riescono a superare il freddo di questi giorni: "Certo il protrarsi di questa situazione meteorologica - sottolinea Coldiretti - non aiuterà in genere tutte le colture per ora sotto osservazione attenta degli agricoltori".

