Venezia, 22 dic. (askanews) - Coldiretti apprezza il lavoro del consigliere regionale della Lega Nord del Veneto, Nicola Finco, che ha fatto proprie le richieste dei giovani agricoltori proponendo un progetto di legge che facilita l'accesso ai finanziamenti per gli under 40.

"Dopo l'ok al bilancio avvenuto in tarda notte - commenta Coldiretti - il Consiglio del Veneto ha votato un provvedimento presentato da Coldiretti dove viene eliminato un cavillo temporale legato Programma di Sviluppo Rurale, facilitando così tutti i neo imprenditori che decidono di investire nel settore primario".

Il ricambio generazionale in agricoltura è spesso bloccato da questioni legislative e burocratiche, la norma semplifica di molto il processo della successione per chi vuole intraprendere l'attività ex novo di agricoltore.