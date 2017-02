Ciclovie, ok di Delrio ad anello del Garda nella rete nazionale

Roma, 1 feb. (askanews) - L'anello ciclabile del Garda entrerà nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche. È l'impegno preso dal ministro delle infrastrutture Graziano Delrio, dopo un incontro a Roma in cui il progetto è stato presentato dall'assessore allo sviluppo economico della Lombardia, Mauro Parolini, dall'assessore alle infrastrutture della Provincia di Trento, Mauro Gilmozzi, e dall'assessore ai lavori pubblici del Veneto, Elisa De Berti.

Delrio, spiega il ministero, ha apprezzato l'anello ciclabile del Garda e ha riconosciuto con le Regioni "l'interesse nazionale e l'importanza strategica del percorso per le caratteristiche di mobilità dolce, la valenza turistica internazionale e la ricaduta economica sul territorio".

Il ministro ha confermato "un preciso impegno ad assegnare all'opera nuove risorse statali, tra quelle previste per le ciclovie nella legge di stabilità 2017". Risorse che si affiancheranno a quelle che Regioni, enti locali e territorio saranno in grado di mobilitare per completare l'anello.

Nelle prossime settimane "ci saranno incontri tecnici per arrivare al più presto alla firma di un protocollo di intesa che consenta di definire i compiti dei firmatari e far partire i primi cantieri finanziabili".