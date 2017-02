Venezia, 20 feb. (askanews) - L'Assessorato comunale alla Coesione Sociale in collaborazione con l'associazione Il Castello onlus, sarà presente anche quest'anno al Carnevale di Venezia per "Solidarietà in maschera", l'ormai tradizionale iniziativa del trucco solidale. Sabato 25 febbraio e domenica 26 febbraio, un gruppo di ragazze del progetto Con-tatto truccheranno i turisti e i veneziani chiedendo un'offerta libera: il ricavato andrà al progetto "Giovani cittadini, giovani volontari" che prevede la realizzazione del doposcuola per bambini con difficoltà di apprendimento e interventi di sostegno educativo ai bambini delle scuole materne ed elementari del territorio comunale.