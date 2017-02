Venezia, 18 feb. (askanews) - A Venezia in Piazza San Marco, per un volo di prova, il curioso ed originale volo del "Flowerman" organizzato da easyJet, compagnia aerea leader in Europa, per introdurre veneziani e non all'atmosfera festosa del Carnevale di Venezia.

Si è confuso tra le maschere e i costumi carnevaleschi, passeggiando tra le calli di Venezia fino a raggiungere la Piazza e salire sul campanile più famoso della città per un'esibizione fuori dal comune. Il protagonista d'eccezione, Flowerman, l'uomo ricoperto di fiori personaggio simbolo dello spirito spensierato della generation easyJet e della campagna "Why Not?" di easyJet, ha effettuato un simbolico volo di prova replicando il più tradizionale "Volo dell'Angelo" calandosi dal Campanile fino ad atterrare in Piazza.

easyJet parteciperà, inoltre domani alle ore 12.00, all'evento inaugurale del Carnevale, l'emblematico "Volo dell'Angelo", vestendo di arancione l'Angelo che lanciandosi dal campanile di San Marco atterrerà su una pista easyJet nell'elegante contesto del celebre salotto d'Europa.