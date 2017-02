Venezia, 18 feb. (askanews) - L'omaggio che il Doge portava annualmente a dodici belle fanciulle veneziane, dotandole generosamente per il matrimonio con i gioielli dogali si è rinnovato oggi con la "Festa delle Marie", un appuntamento della tradizione veneziana, a cui hanno partecipato l'assessore al Turismo Paola Mar, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, il consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto e la consigliera Francesca Rogliani.

La manifestazione ha preso il via nel primo pomeriggio con il corteo delle ragazze, accompagnato da gruppi storici in costume, da San Piero di Castello lungo Riva degli Schiavoni sino al palco di Piazza San Marco dov'è avvenuta la presentazione ufficiale al pubblico del Carnevale da parte del principe Maurice Agosti. Per questa 'prova generale' del carnevale la Centrale operativa della Polizia municipale, sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della giornata, ha stimato in circa 70mila le persone arrivate in città. Per garantire la festa nella massima sicurezza insieme alle altre forze dell'ordine è stato impegnato tutto il Corpo della Polizia municipale e 50 volontari della Protezione civile comunale coordinati da 4 funzionari.

Domani invece l'appuntamento è alle ore 12 quando Claudia Marchiori, Maria vincitrice del Carnevale 2016, si lancerà dal Campanile di San Marco verso il cuore della piazza interpretando il Volo dell'Angelo.