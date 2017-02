Venezia, 8 feb. (askanews) - Le 'nuove povertà' e le misure di prevenzione e sostegno che istituzioni pubbliche, enti locali e volontariato riescono a mettere in campo sono state al centro dell'incontro odierno dell'assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin con i direttori delle Caritas delle diocesi del Triveneto, coordinati da don Marino Callegari, direttore della Caritas di Chioggia. "Con le Caritas del Triveneto stiamo lavorando per impostare un percorso comune che prevede la messa in rete degli sportelli e degli interventi e la costruzione di un sistema informativo regionale, che coinvolga il pubblico e il privato sociale", riassume l'assessore. "La Regione è impegnata a rafforzare i servizi sociali territoriali e a svolgere il proprio ruolo di regìa per un sistema unico di presa in carico delle situazioni di impoverimento e di marginalità. Un sistema nel quale gli sportelli e i centri di ascolto delle Caritas sono le prime antenne nel territorio".