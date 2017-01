Venezia, 24 gen. (askanews) - "C'è una società che è disposta ad affittare l'Hotel San Marco in Cansiglio, ma la Regione finora ha fatto finta di niente, confermando che l'unico interesse è quello di vendere l'albergo e fare cassa, nonostante i timori di associazioni e comitati ambientalisti per possibili speculazioni in un'area che andrebbe invece tutelata e valorizzata".

A rilanciare l'allarme sul futuro dell'area è il Consigliere regionale del Partito Democratico e Vicepresidente della commissione Ambiente Andrea Zanoni che, in una nota, ricorda che "Sulla questione avevo già chiesto una seduta consiliare straordinaria la scorsa estate con al centro il destino dell'ex Hotel San Marco ed a breve presenterò un'interrogazione a risposta immediata. I timori si rafforzano dopo che l'asta per la vendita è andata deserta per la quarta volta. Non è però necessario andare a trattativa privata, anzi: questo deve essere un momento di riflessione per valutare quello che il gruppo Quick Light Food propone per recuperare la struttura e renderla di nuovo fruibile, portando un innegabile vantaggio per le comunità locali e senza la necessità che la Regione svenda un pezzo di Cansiglio".