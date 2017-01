Venezia, 18 gen. (askanews) - "Confermo l'impegno della Regione del Veneto a sostenere anche economicamente i Campionati Studenteschi 2017. Per l'esercizio in corso sono a disposizione circa 150 mila euro per l'organizzazione di eventi e per l'attuazione di progetti in ambito sportivo con le scuole: una parte di questi la destineremo sicuramente ai Campionati Studenteschi".

Lo ha detto l'assessore allo sport della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, partecipando all'incontro promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del MIUR (Ministero dell'istruzione, università e ricerca), svoltosi presso la sede del CONI regionale, con gli organismi di governance dello sport scolastico territoriale, al fine di pianificare il prossimo appuntamento con i Campionati Studenteschi.