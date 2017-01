Venezia, 18 gen. (askanews) - L'Università Ca' Foscari Venezia ha inaugurato oggi la prima conferenza italiana sulla cybersecurity, ITASEC17, che riunirà per 3 giorni oltre 500 esperti, la metà provenienti dall'industria e il resto da università, centri di ricerca, pubblica amministrazione e governo. ITASEC17 è nata in seno al Laboratorio Nazionale Cybersecurity del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI), che riunisce oltre duemila ricercatori da 44 università italiane.

"Questa è la prima conferenza intersettoriale sulla cybersecurity, innovativa perché connette ricerca, istituzioni, imprese, politica - ha detto Michele Bugliesi, Rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia, aprendo la conferenza - La cybersecurity, infatti, oggi assume una dimensione ampia che include aspetti economici, sociali, giuridici e politici. E' un problema di sistemi complessi che richiede competenze. A Ca' Foscari abbiamo lanciato dei progetti specifici con una laurea in Governance delle organizzazioni pubbliche e l'anno prossimo lanceremo la laurea in Digital management".