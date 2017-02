Ca' Foscari Venezia: nuovi corsi e lauree personalizzate

Venezia, 14 feb. (askanews) - L'offerta formativa di Ca' Foscari per l'Anno Accademico 2017-18 'cambia pelle' e introduce numerose novità nel piano di studi: non più solo lezioni frontali ma laboratori esperienziali con le aziende e insegnamenti a tema per allargare la propria formazione anche in ambiti diversi dal proprio percorso di studio principale e personalizzare la propria laurea. Fra le novità due nuovi corsi di laurea in lingua inglese: la triennale Digital Management e la magistrale Conservation Science and Technology for Cultural Heritage.

Per l'anno accademico 2017-18 Ca' Foscari offrirà 17 corsi di laurea triennale e 28 corsi di laurea magistrale. I corsi ad accesso programmato saranno 14, 31 i doppi titoli, cioè i titoli di laurea congiunti con prestigiosi atenei internazionali.

(Segue)