Venezia, 20 feb. (askanews) - Siglata la partnership tra l'Università Ca' Foscari Venezia, prima Business School in Italia dal 1868 e stabilmente tra le prime 200 Università del mondo nei settori dell'Economia, e H-Farm, la realtà di innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d'impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un'ottica digitale: la partnership sancisce l'avvio del nuovo corso di laurea triennale in Digital Management, interamente in lingua inglese, per formare i professionisti dell'economia digitale.

Nuovi i contenuti, nuove le modalità di erogazione del corso, nuova la location: il corso si terrà nel Campus di H-Farm dove gli studenti vivranno immersi in un contesto innovativo e coinvolti in questo progetto in costante crescita dove imprese, startup e giovani si incontrano accompagnandosi vicendevolmente in un percorso che li vedrà sempre più impegnati a produrre, costruire e comunicare tramite strumenti e modelli digitali.

