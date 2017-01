Venezia, 9 gen. (askanews) - Negli anni della crisi economica, la pensione diventa una sorta di antidepressivo per gli operai europei. Lo rivela uno studio sull'impatto del pensionamento sulla salute mentale degli ultracinquantenni condotto da economisti dell'Università Ca' Foscari Venezia e pubblicato sulla rivista Health Economics. I ricercatori Michele Belloni, Elena Meschi e Giacomo Pasini sono giunti a questo risultato analizzando i dati di 120mila europei raccolti da specifiche indagini periodiche (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Si tratta della prima ricerca sul tema ad analizzare il fenomeno durante un periodo di crisi, durante il quale il pensionamento può essere vissuto come un agognato sollievo da condizioni di precarietà e incertezza.

