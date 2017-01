Verona, 21 gen. (askanews) - "L'incidente in cui hanno perso la vita 16 ragazzi ungheresi è una tragedia immane. La nostra città è vicina ai familiari in questo terribile momento di dolore e farà il possibile per assistere i parenti che, nelle prossime ore, giungeranno in città. Se necessario metteremo a disposizione pasti e posti letto all'interno di Casa Serena, grazie alla collaborazione di Pia Opera Ciccarelli, traduttori in lingua inglese attraverso il Don Calabria e brande e coperte grazie alla Protezione civile". E' il commento del sindaco di Verona Flavio Tosi, in seguito al tragico incidente che ha coinvolto nella notte sull'autostrada A4, all'altezza di Verona Est, un bus che trasportava studenti e docenti di un liceo classico di Budapest.