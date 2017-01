Venezia, 21 gen. (askanews) - Sono ventisette i feriti soccorsi dai mezzi del Suem 118 e delle strutture sanitarie veronesi a seguito del tragico incidente stradale che ha coinvolto un pullman in prossimità dell'uscita di Verona Est sull'autostrada A4. Tutti sono stati ricoverati negli Ospedali Borgo Trento e Borgo Roma dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, dell'Ulss Scaligera.

"Si è trattato di una delle peggiori sciagure della storia della viabilità veneta e il primo addolorato pensiero va alle famiglie delle tante vittime e dei feriti, ai quali auguro di cuore una prontissima guarigione - dice il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia - ma è giusto anche ringraziare i soccorritori e tutti i sanitari dei tre ospedali veronesi per la prova di efficienza e professionalità che hanno affrontato con successo. Soccorrere, trasferire e curare 26 persone che sono state portate negli ospedali pressochè contemporaneamente non è cosa facile se non hai un'organizzazione pronta ed efficiente che lega il Suem 118 ai pronto soccorso e ad equipe sanitarie all'altezza. A tutti va la nostra riconoscenza".

