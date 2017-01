Venezia, 21 gen. (askanews) - I feriti del terribile incidente stradale di questa notte in Veneto sono in questo momento curati ed assistiti in tre diversi nosocomi della regione. Il rapporto stilato dalle autorità sanitarie della Regione Veneto indica, infatti, che all'Ospedale di San Bonifacio sono stati 10 i feriti trattati, per fortuna nessuno grave. Tutti sono stati dimessi. All'Ospedale di Borgo Roma sono giunti, invece, altri 10 feriti, 8 dei quali medicati e dimessi e due più gravi e, quindi, ancora ricoverati.

A Borgo Trento i pazienti trattati sono, infine, 7. Per tre di loro la prognosi è riservata. L'età dei feriti varia da 9 a 58 anni.