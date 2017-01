Venezia, 21 gen. (askanews) - La tragedia di questa notte in cui un pullman di studenti ungheresi si è schiantato su un pilone dell'autostrada A4 fa tornare alla ribalta con forza il tema della sicurezza dei pullman.

A lanciare l'allarme è Mauro Beccherle, presidente nazionale e regionale veneto degli Autobus Operator della Confartigianato: "Episodi come quello accaduto stanotte, sciagura inaccettabile per la quale ci uniamo al dolore dei parenti delle vittime, -commenta- non devono più accadere. Bisogna sicuramente far chiarezza sulla dinamica dell'incidente per trovare le cause, ma le istituzioni di competenza devono mettere in atto tutti gli strumenti che permettano che non si verifichino altri simili incidenti. Nello specifico da tempo proponiamo come Bus Operator, proprio nel caso delle gite scolastiche con viaggi molto lunghi, una riduzione dei viaggi notturni che risultano purtroppo essere i più pericolosi".

