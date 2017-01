Padova, 9 gen. (askanews) - Il presidente di Banca Popolare di Vicenza, Gianni Mion ha auspicato che ci possa essere un'adesione che supera l'80% per l'offerta transattiva proposta dall'istituto berico. Lo ha sottolineato nel corso del suo intervento alla conferenza stampa che ha illustrato l'offerta di transazione proposta da Bpvi e Veneto Banca ai propri azionisti che si tiene a Padova.

"Ci muoviamo insieme con Veneto Banca, nostra banca sorella - ha spiegato Mion -sorella perché siamo stati salvati dal naufragio. Parliamo di questa offerta di transazione che ritengo sia una mossa fortemente imprenditoriale da parte di Atlante che ha dimostrato di avere coraggio e anche coraggio dal cda nonostante i problemi strutturali". Mion ha riconosciuto che la transazione proposta da Popolare di Vicenza è "molto onerosa per la banca ma è indispensabile per rendere la banca appetibile e interessante per investitori terzi. E' illusorio - ha aggiunto ancora - che ci siano investitori che vogliano investire con quantificazione non definita". Mion ha ribadito l' "Imprenditorialità" dell'offerta transattiva e la sintonia con Fabrizio Viola, consigliere delegato di Bpvi che, ha proseguito il presidente di Popolare di VIcenza"ha subito sposato la causa anche se appena arrivato.

Sui problemi strutturali che interessano la banca vicentina, ha continuato Mion "uno di questi è quello dei costi superiori ai ricavi. E' in corso di preparazione un piano che renderà ancora più indispensabile questa offerta transattiva. Spero ci sia grande adesione a questa proposta perché consentirà la ripresa del dialogo coi clienti e crea premesse per reperire i fondi indispensabile per il rilancio della banca, questo dipenderà molto dalle capacità delle persone che vi lavoreranno. Tutti vorrebbero dei rimborsi integrali, ma penso che da parte di Bpvi è giunta un' offerta molto generosa e molto impegnativa tenendo presente i vincoli di capitale che banca avrà anche negli anni a venire. Mi auguro futuro si potranno spiegare le infinite problematiche e ci sia adesione superiore all'80%", ha concluso.