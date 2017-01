Padova, 9 gen. (askanews) - Il cda della Banca Popolare di Vicenza ha deliberato oggi di avviare un'iniziativa di conciliazione transattiva rivolta ai propri azionisti che hanno investito in azioni Bpvi negli ultimi 10 anni. La banca - spiega una nota - promuove un'offerta di transazione che prevede un riconoscimento economico pari a 9 euro per ogni azione acquistata tramite una banca del gruppo a partire dal primo gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2016, al netto delle vendite. Tale riconoscimento sarà erogato a fronte della rinuncia dell'azionista a qualsiasi pretesa in relazione all'investimento in (o mancato disinvestimento di) titoli azionari Banca Popolare di Vicenza, titoli che rimarranno comunque di proprietà dell'azionista.