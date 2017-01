Vicenza, 10 gen. (askanews) - "Un obiettivo prioritario della Banca Popolare di Vicenza in questa fase è quello di avviare un effettivo nuovo corso e riconquistare la fiducia dei soci e del pubblico. L'Offerta di Transazione è un primo passo in questa direzione, in quanto credo che la proposta di 9 euro ad azione, considerata la situazione generale del sistema bancario, non sia da respingere a priori. Ci sono però anche alcuni aspetti che non mi convincono". Così il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, commentando l'iniziativa transattiva di Bpvi.

"Notiamo infatti, nel testo del Regolamento, l'assenza delle società di capitali - ha osservato Vescovi - tra i soggetti che possono aderire all'offerta. Un'assenza importante per il tessuto economico e che finisce col penalizzare molte imprese due volte: la prima appunto perchè le lascia fuori dalla possibilità di accedere alle procedure di richiesta del rimborso tombale; la seconda perchè queste società, trovandosi a dover mettere in bilancio le perdite legate alla Banca, potrebbero alla fine avere un impatto negativo a livello di rating bancario".

(segue)