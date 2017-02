Padova, 11 feb. (askanews) - Billy Elliot torna a volare! Con un nuovo protagonista parte da Padova il lungo tour italiano del musical che celebra la passione per la danza e il valore dell'amicizia. Leggero come una piuma e luminoso come un diamante, deciso a spiccare il volo verso il suo sogno straordinario: sarà ancora una volta un imperdibile 'concentrato' di tenacia, sorrisi e lacrime l'appassionante storia di "Billy Elliot il Musical", lo spettacolo diretto e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo che torna ad emozionare il pubblico italiano.

Prodotto dalla PeepArrow Entertainment e da Il Sistina, il musical basato sull'omonimo film di Stephen Daldry ripartirà con il nuovo tour il 26 gennaio dal Teatro delle Muse di Ancona per poi percorrere tutta l'Italia: oggi e domani a Padova, Gran Teatro Geox.

