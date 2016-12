Venezia, 22 dic. (askanews) - "Penso di rappresentare il sentimento di tanti veneti nel porgere le condoglianze ai genitori e familiari di Fabrizia Di Lorenzo, assassinata a Berlino".

Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti manifesta il suo "cordoglio per la tragica scomparsa di questa ragazza che, per molti aspetti, richiama alla mente la vicenda di Valeria Solesin - ha detto Ciambetti - Si resta sgomenti perché sembra di rivivere quanto già sofferto. Il dolore dei genitori, il silenzio che scende in una famiglia fino a pochi giorni fa felice, lo spaesamento degli amici e poi ancora la riflessione sui tanti giovani che sono emigrati all'estero, i cervelli fuggiti, chi per studiare e specializzarsi, chi invece per trovare lavoro e pensare che la loro strada si interrompa perché casualmente incrocia quella di un vile assassino lascia senza parole in un silenzio angosciante".