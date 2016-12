Venezia, 23 dic. (askanews) - "Ogni cittadino veneto ha un residuo fiscale nei confronti dello Stato: si tratta di 4000 euro procapite. Ciò significa che lo Stato sottrae ogni anno al territorio bellunese 800 milioni di euro che non tornano indietro. È scandaloso che la gestione delle strade sia a rischio perché lo Stato ha tagliato alla Provincia ulteriori 24 milioni di euro". E' secco ed esplicito l'assessore regionale alla specificità di Belluno Gianpaolo Bottacin nell'evidenziare "le responsabilità per la situazione incresciosa che stiamo vivendo in queste ore. Abbiamo sperato fino all'ultimo che il governo battesse un colpo, ma al momento il silenzio è assordante e se continuerà così tra una settimana il bellunese rischia l'isolamento".