Venezia, 7 feb. (askanews) - Il Veneto è sempre in prima linea nel settore del volontariato, elemento che "i veneti hanno nel Dna, è un fatto culturale da sostenere come l'iniziativa promossa dal Banco Farmaceutico e che vede la raccolta di farmaci da banco da destinare alle persone in difficolta". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha presentato, insieme alla Fondazione Banco Farmaceutico l'iniziativa parte della XVII Giornata di raccolta del Banco Farmaceutico che si svolge in tutt'Italia sabato prossimo e che vede aderire 401 farmacie in Veneto su un totale di 1.350 farmacie per oltre 700mila persone che sul territorio si trovano impossibilitato ad acquistare i farmaci da banco.

