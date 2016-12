Venezia, 23 dic. (askanews) - Sulla vicenda della crisi della banche popolari venete, il presidente della Giunta regionale, Luca Zaia, si è detto "molto preoccupato".

"Un'economia che riparte - ha sottolineato nel corso della conferenza stampa per lo scambio degli auguri con la stampa - ha bisogno delle banche e il Veneto, per me, ha bisogno di un suo istituto di credito, un network del territorio che non butti al vento anche l'occupazione garantita. Mi piace l'alleanza delle banche di credito cooperativo con Trento, bel segnale nei confronti della nostra gente. Sono convinto che i cittadini debbano essere informati sugli scenari possibili per Popolare di Vicenza e Veneto Banca: 'spezzatino', vendita e fusione. E, qualora si arrivasse a quest'ultima, credo che debbano essere garantiti i fidi delle due banche. Resta il pensiero dei 205mila azionisti che a oggi non hanno avuto alcun ristoro: deve esserci una risposta, da parte delle banche".

Sull'ipotesi di ingresso dello Stato nelle banche, il governatore ha spiegato: "Vedremo come andrà. Vanno bene i decreti, ma bisogna pensare a chi ha perso tutto. Non sono contrario all'intervento pubblico, ma bisogna vedere modalità e genesi del decreto. Anche perché tutto questo aiuto alla gente non è un regalo da Roma, ma solo i nostri soldi che arrivano", ha concluso Zaia.