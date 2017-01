Venezia, 25 gen. (askanews) - Cinque incidenti in meno di un'ora, sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, nel tratto compreso fra Latisana e San Giorgio di Nogaro. Non ci dovrebbero essere gravi conseguenze per le persone - a quanto si è appreso fino ad ora - ma i rallentamenti e le code si fanno sentire. Il primo sinistro è accaduto verso le 15,00 e ha visto coinvolto una vettura (in corsia di sorpasso) e un mezzo pesante in corsia di marcia. Il traffico è stato fatto scorrere lentamente sulla corsia di emergenza fino allo spostamento definitivo dei due mezzi. A 200 metri di distanza si sono tamponati 2 mezzi pesanti di cui uno, il più danneggiato, non ha potuto essere spostato subito. Poche centinaia di metri e ancora nuovo tamponamento fra quattro mezzi pesanti (1 cisterna vuota, i camion che trasportava riso - finito in gran parte sulla carreggiata -e altri due mezzi dietro questi due).

(Segue)