Venezia, 30 dic. (askanews) - "Uno spettro s'aggira per Roma: è lo spettro dell'autonomia. Esplode la referedumfobia e la paura cresce tra chi non potrà più farsi bello con i nostri soldi. Da ultimo lancia i suoi strali il neosottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianclaudio Bressa, bellunese che, per altro, scelse di fissare la sua residenza nel Trentino Alto Adige in cui può godere appieno dei vantaggi dell'autonomia". Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, nel fare il punto dell'anno appena trascorso in un incontro con rappresentanti del mondo economico vicentino ha voluto sottolineare come "il referendum consuntivo non è uno spreco di risorse, perché davanti all'esito referendario nessun governo democratico potrà far finta di nulla o zittire le richieste dei Veneti 'co nà sbrancà de stracaganasse': i fondi stanziati per il referendum sono un investimento per il nostro futuro e per il futuro di chi vive e lavora onestamente nella nostra regione.