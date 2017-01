Venezia, 18 gen. (askanews) - "La scelta della maggioranza di andare dritto, modificando la legge sul referendum per l'autonomia prima che si sia verificata fino in fondo la possibilità di raggiungere un'intesa con l'opposizione, è profondamente sbagliata".

Questo il commento del Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto Stefano Fracasso al termine dei lavori della Prima commissione. "I democratici - prosegue Fracasso - hanno votato compatti per il no al provvedimento che consente lo svolgimento della consultazione anche in assenza di altre elezioni. È una forzatura, anche perché Zaia non ha mai riferito in Consiglio. Torniamo nuovamente a chiedere che prima dell'indizione del referendum il Presidente venga in aula a fare il punto sulle trattative in corso con il Governo". "Da quasi un anno - puntualizza il Capogruppo democratico - il ministro Costa si è dichiarato disponibile ad intavolare un negoziato: sul contenuto però, dal tipo di autonomia, su quali materie e con quali soldi, Zaia continua a tenerci del tutto all'oscuro. Il nostro non è un voto contro l'autonomia, ma contro la confusione sull'autonomia".