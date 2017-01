Venezia, 18 gen. (askanews) - "Questa mattina la Prima commissione consiliare ha dato il via libera al Progetto di legge che autorizza la Giunta, anche a fronte di un disaccordo con il Governo per l'election day, ad individuare una data certa per la consultazione referendaria. Il provvedimento andrà ora in aula". Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Veneto Massimiliano Barison.

"Come maggioranza - sostiene l'azzurro - siamo convinti che la strada prioritaria da percorrere per avere maggiore autonomia sia un tavolo di confronto con il Governo. È chiaro a tutti, però, che fino ad ora, con il Governo Renzi, non abbiamo avuto nessuna apertura. L'atteggiamento ostruzionistico tenuto anche oggi in Commissione dagli esponenti del Pd è stato inconcepibile: hanno cercato in tutti i modi di fermare l'iter della legge appellandosi a cavilli burocratici inconsistenti. A questo punto chiedo se i colleghi del Partito Democratico vogliano realmente l'autonomia o fanno solo finti proclami".