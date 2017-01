Roma, 10 gen. (askanews) - "Abbiamo appreso ora del nuovo piano concordato tra ministero dell'Interno e Anci nazionale che prevede la redistribuzione obbligatoria in tutti i comuni del Veneto di 14.560 migranti, con una quota minima di 6 assegnati per i comuni sotto i duemila abitanti. Un piano, peraltro, che non è stato concordato con l'Anci regionale, e che sotto il profilo tecnico, giuridico e di gestione presenta numerose criticità e incognite. A cominciare dai vincoli di obbligatorietà che il governo intende far valere nei confronti delle amministrazioni locali". E' la prima valutazione espressa dall'assessore al sociale della Regione Veneto Manuela Lanzarin, al tavolo di coordinamento regionale convocato dal prefetto di Venezia, con i rappresentanti delle prefetture venete, dell'Anci, del comune di Venezia e con il capo dipartimento del Viminale per l'Immigrazione, Mario Morcone, collegato in videoconferenza, che ha illustrato il piano governativo per ripartire i richiedenti asilo tra tutte le regioni in quota proporzionale al riparto del fondo nazionale per le politiche sociali.

"Mi chiedo cosa farà il Viminale con le amministrazioni che hanno detto no all'accoglienza diffusa o che non riusciranno a farsi carico della quota obbligatoria assegnata", ha proseguito l'assessore, che ha preferito condurre il confronto sul piano tecnico, lasciando il giudizio politico al confronto tra i governatori delle Regioni e il ministro Minniti, in programma il 19 gennaio a Roma.

"Al prefetto Morcone, ai prefetti veneti e ai sindaci dell'Anci - spiega l'assessore al Sociale - ho ribadito che il Veneto ha già dato, e sta continuando a dare, in termini di accoglienza. Con 517 mila immigrati residenti e integrati, pari al 10,4 per cento della popolazione, e quasi 30 mila migranti arrivati a seguito di sbarchi ed esodi, il Veneto è la terza regione d'Italia per numero di presenze straniere, alle spalle di Lombardia e Sicilia".

(Segue)