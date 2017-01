Venezia, 24 gen. (askanews) - Prosegue il road show di presentazione delle proposte di #Arsenale2022, progetto che riunisce 10 associazioni di categoria del mondo dell'impresa, del lavoro e delle professioni del Veneto. Domani i rappresentanti delle associazioni incontreranno a Roma, al Senato della Repubblica, i parlamentari veneti per illustrare loro il Piano di lavoro e di programma, che contiene analisi e proposte per il rilancio del Veneto.

#Arsenale2022 chiederà ai parlamentari veneti impegni su alcuni temi cruciali per lo sviluppo del territorio. Tra i prioritari, lo sblocco dei finanziamenti per la modernizzazione delle infrastrutture del Veneto, in particolare per l'alta velocità nel tratto Brescia-Verona-Padova e per la Pedemontana. Su tali questioni i rappresentanti delle associazioni hanno già consegnato una lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio e al Governatore del Veneto Luca Zaia.

