Venezia, 22 dic. (askanews) - Sono state tutte accolte dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) le candidature espresse dalla Regione del Veneto per accedere alle agevolazioni previste per le aree di crisi non complessa. Si tratta dei Sistemi Locali di Lavoro di Montagnana (8 comuni) e Monselice (23 comuni) in provincia di Padova, di San Donà di Piave (9 comuni) e del portogruarese (5 comuni) insieme a Murano-Sant'Erasmo in provincia di Venezia. Il relativo decreto dei direttori generali del MISE con l'elenco nazionale delle aree ammesse è stato pubblicato sul sito dello stesso ministero.

Le aree di crisi non complessa sono quei territori in cui la recessione economica e la perdita occupazionale hanno determinato un impatto significativo sullo sviluppo, ma in forma meno grave e diffusa rispetto ai casi di crisi complessa, che sono invece di rilevanza nazionale. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande sarà fissata con un successivo provvedimento ministeriale.

(Segue)