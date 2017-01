Padova, 11 gen. (askanews) - "Confermiamo la posizione di perplessità rispetto alla proposta di piano di ripartizione dei richiedenti asilo condivisa tra il Ministro dell'Interno e l'Anci nazionale e che ci è stata sottoposta ieri dal Dipartimento Flussi Migratori del Ministero dell'Interno e visionato dal gruppo di lavoro di Anci nazionale. Perplessità che nasce anche dal fatto che finora non avevamo avuto l'opportunità di visionare questa proposta. Si tratta di un piano che potrebbe risolvere il problema dei grandi assembramenti, ma creerebbe un clima di scontro sociale nei comuni nei quali si fatica a considerare l'ipotesi dell'accoglienza diffusa» dichiara Maria Rosa Pavanello, presidente di Anci Veneto, che ha partecipato ieri al tavolo di coordinamento regionale, convocato dal prefetto di Venezia, con i prefetti veneti, i rappresentanti della Regione Veneto, del comune di Venezia, in videoconferenza con Mario Morcone, capo dipartimento del Viminale per l'Immigrazione -.