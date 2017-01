Roma, 30 gen. (askanews) - "L'emergenza Pfas si supera solo se dal governo arriva un'assunzione di responsabilità che noi dell'UDC chiediamo da tempo: servono risorse non solo per gli aspetti ambientali ma anche e soprattutto per quelli sanitari". Così il senatore UDC Antonio De Poli, intervenendo sulla questione Pfas (si tratta di sostanze perfluoroalchiliche altamente inquinanti, ndr).

"La delibera CIPE sugli 80 milioni stanziati per il contrasto all'inquinamento da Pfas è un'azione importante ma non è sufficiente: sorveglianza ambientale e sorveglianza sanitaria vadano di pari passo - ha sottolineato De Poli -. Il dossier della Regione Veneto che ha messo in evidenza una preoccupante correlazione tra le sostanze da Pfas presenti nelle falde e una maggiore esposizione a malattie gravi deve portarci, indipendentemente dal colore politico, a fare pressing sul Governo affinché si accendano finalmente i riflettori su una vicenda che riguarda la salute di tutti i veneti".