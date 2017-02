Verona, 22 feb. (askanews) - Il mondo dell'autotrasporto chiude una lunga fase di criticità e punta ad una nuova stagione di rilancio basandosi su una profonda trasformazione di cultura e mezzi, trasformazione che trova nella sostenibilità nella tecnologia e nelle nuove competenze degli addetti le linee di indirizzo più importanti. E' lo scenario - sostenuto dai dati, dagli impegni e dalle iniziative concrete messe in atto dagli attori del settore - che emerge dall'appuntamento di Transpotec 2017, il salone dei trasporti e della logistica in corso a Verona dal 22 al 25 febbraio. Più di 300 aziende (+20%), un'area espositiva che cresce del 30%, un padiglione in più rispetto alla scorsa edizione e la presenza diretta di 10 case costruttrici tra produttori di truck e di veicoli commerciali leggeri danno concretezza ad un settore che guarda al futuro con voglia di rilancio. Sullo sfondo la concretezza dei dati sulle immatricolazioni per il 2016, che han visto un incremento del 55% per le immatricolazioni dei veicoli industriali; un +49,7% per i commerciali e un +36,4% per i veicoli rimorchiati.

In questo clima, Transpotec 2017, direttamente organizzata da Fiera Milano, si conferma punto di riferimento per tutto il comparto, momento unico per scoprire le proposte più innovative per mezzi, tecnologie e servizi, ma anche occasione concreta per incontrarsi, fare business ed entrare in sintonia con una nuova dimensione di progresso.

"Il mercato dell'autotrasporto, dopo un lungo periodo di difficoltà, nell'ultimo anno ha dato importanti segnali di ripresa - ha detto Roberto Rettani, presidente di Fiera Milano - Ma proprio in virtù di questo, diventa oggi fondamentale affiancare imprese e professionisti per supportare potenzialità e know-how di un comparto che rappresenta un valore non solo in sé, ma per l'intera economia del nostro Paese. Stiamo infatti assistendo a un'evoluzione profonda, che Transpotec punta non soltanto ad accogliere ma anche ad accelerare, promuovendo il confronto diretto in fiera tra tutti gli operatori"

Nuovi mezzi, trazioni alternative, molteplici possibilità di allestimento, materiali innovativi per rimorchi e semirimorchi, componentistica tecnologicamente avanzata, sistemi di gestione remota delle flotte, servizi dedicati saranno le proposte presenti in manifestazione e che traducono in prodotti servizi e soluzioni le parole chiave che oggi trainano il mercato: sostenibilità, efficienza, innovazione, sicurezza. Ma in Transpotec non sono solo i prodotti a parlare. Ampio spazio è dato alle occasioni di discussione, aggiornamento e formazione per i professionisti ad ogni livello.

A rendere ancora più utile e ricca di contenuto la visita ai padifglioni della Fiera di Verona, è la contemporaneità con Sa.Mo.Ter., Salone Internazionale delle Macchine Movimento Terra da cantiere e per l'edilizia, organizzato da Veronafiere: un solo biglietto consentirà di visitare entrambe le fiere dando ai visitatori l'opportunità di ampliare in modo ancora più trasversale la scelta sui nuovi prodotti.