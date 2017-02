Roma, 28 feb. (askanews) - Seguire le fasi di preparazione e realizzazione di un'opera d'arte, dialogare con artisti, film-maker, architetti e scrittori, fotografare Verona per partecipare a un contest fotografico.

Sono queste alcune delle possibilità che "Linkvolo - festival dell'arte" (10-11-12 marzo) offre ai visitatori. L'evento della città scaligera propone più di trenta relatori e di quaranta attività nelle diverse discipline artistiche, quattro location (Palazzo della Gran Guardia, Cortile del Mercato Vecchio, Ex Arsenale, Piazza Brà), cene nel Palazzo della Gran Guardia, un concorso fotografico e uno cinematografico e corsi di pittura e di calligrafia. Tante possibilità di confrontarsi con le varie forme d'arte, di sperimentare, di aggiornarsi nel corso di una manifestazione che presenta un programma estremamente vario e con un'enorme gamma di attività per il pubblico. Oltre alla tre giorni di Verona Linkvolo presenta un secondo appuntamento a Reggio Emilia dal 30 giugno al 9 luglio.

Obiettivo del festival è quello di creare un dialogo fattivo tra le varie arti, di dar vita a una sinergia tra di esse in un rapporto tra forme espressive che riesca a esprimere quel desiderio collettivo di bellezza che è uno dei fondamenti di una società pienamente moderna. Quella che viene definita contaminazione tra le arti ha visto nel Novecento momenti importanti grazie a movimenti come la Pop Art che ha promosso, ad esempio, uno stretto rapporto di contaminazione tra la pittura e il linguaggio dei fumetti (due discipline alle quali Linkvolo dedica ampio spazio) soprattutto grazie ai lavori di Roy Lichtenstein il quale riproduceva ingrandendoli i disegni dei comics. Inoltre Linkvolo promuove l'interazione tra il pubblico e le arti attraverso workshop, concorsi e spettacoli. Ogni disciplina ha un direttore artistico, una figura di spicco nel proprio ambito creativo.

Per il cinema Massimo Galimberti, per il fumetto Massimo Perissinotto, Per l'enogastronomia la scuola "Cast Alimenti", (Centro Arte, Scienza e Tecnologia dell'Alimento), per l'architettura Roberto Cremascoli, per la fotografia Carlo Mari, infine per la danza la scuola di Reggio Emilia Aterballetto. È inoltre previsto l'intervento dell'artista veronese Andrea Prandi che partecipa all'evento con una mostra personale.

Per la pittura sono in programma workshop di grande interesse quali "alla scoperta della body art" (venerdì 10 marzo), "approccio teorico e pratico alla tecnica pittorica olio su tela" (sabato 11 e domenica 12), "Il collage" (sabato 11), "La storia dell'arte avanguardista (interazione con la letteratura e la musica)" (sabato 11),"Primo approccio al disegno" (domenica 12). La sezione pittura verrà chiusa domenica con lo spettacolo di "sand painting" di Sara Ferrai. La sezione fotografia prevede la presentazione della monoEsposizione del background di un professionista storico della fotografia italiana: GuidoAlberto Rossi (venerdì 10). Vi sarà, inoltre, l'apertura dell'angolo studio fotografico di ritratto vintage che offrirà al visitatore la possibilità di farsi ritrarre dal fotografo Dennis Ziliotto.

Venerdì sera Carlo Mari, fotografo e direttore artistico della fotografia, illustrerà il programma completo di quest'arte. La giornata di sabato presenta importanti eventi come il workshop di ritratto in strada con il fotografo Joe Oppidesano durante il quale saranno ritratte persone di Verone per strada. Domenica gli appassionati potranno colloquiare con Carlo Mari, Joe Oppidesano, Giulio Alberto Rossi e Dennis Zilotto ed essere protagonisti del "Verona black&white vintage camera contest". Il concorso in estemporanea si svilupperà in una intera giornata di lavoro. I workshop della letteratura comprendono "Incontro con l'autore" (venerdì 10 marzo), "Manuale di scrittura" con Stefania Crepaldi, "Il lato noir della scrittura. Istruzioni per l'uso" a cura di Federico De Nardi, "Storia dell'arte avanguardistica. Interazione con pittura e musica"(sabato 11 marzo), Scrivere meglio" in collaborazione con Lorenzo Paciarono (domenica 12 marzo). L'architettura è presente con Padiglione pP 2017 il progetto dedicato all'architetto è promosso in collaborazione dell'Architetto Roberto Cremascoli, braccio destro del grande Álvaro Siza. La manifestazione prevede la creazione di un padiglione temporaneo. Il programma della danza si compone dei workshop "Detto in danza"(venerdì 10 marzo) , "Space" e la conferenza e confronto sulla danza con Stefano Tommasini e Silvia Poletti (sabato 11) e il workshop "Dancing room" (domenica 12 marzo). Grande spazio anche alla settima arte: il cinema partecipa con due mostre e il concorso che prenderà il via il 6 marzo. Le esposizioni prevedono la Mostra fotografica di uno dei maggiori fotografi di set in Italia e una piccola rassegna di film-backstage, il concorso prevede un workshop che si svolgerà per sei giorni dalla mattina alla sera.

La sezione "comics/fumetto" si compone di conferenze "Il mestiere dell'editore internazionale" con Massimo Rosi e Stefano Cardoselli e "Quattro chiacchere con gli autori" con Massimo Perissinotto, Stefano Cardoselli, Enzo Troiano e Massimo Rosi (venerdì 10 marzo), di workshop "La creazione di un personaggio", "Storyboarding e colorazione", "Il fumetto multimediale" (sabato 11, giornata in cui verrà riproposto "Quattro chiacchere con gli autori") mentre domenica tornano i tre workshop di sabato con l'aggiunta dell'evento "Scrittura mutante tavola rotonda fra autori". Per la musica vi saranno prove di strumenti musicali a disposizione degli spettatori. La gastronomia presenta show cooking con protagonisti i migliori chef di Cast Alimenti. Per il teatro è prevista una location dove verrà chiesto al pubblico di intervenire nella recitazione. Per consultare il programma della manifestazione, ideata da Paola Chesi, si può visitare la pagina Facebook Linkvolo festival dell'arte oppure ci si può iscrivere alla newsletter sul sito linkvolo.com.