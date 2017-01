Milano, 17 gen. (askanews) - Sette arresti e sequestro di beni per 18 milioni di euro. E' l'esito della operazione condotta dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese che hanno scoperto una associazione per delinquere internazionale finalizzata alla truffa, al riciclaggio e all'abusivismo bancario e finanziario

In una nota delle fiamme gialle si legge che "dalle prime luci dell'alba, i finanzieri stanno dando esecuzione a 7 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio e a decreti di sequestro per oltre 18 milioni di euro tra immobili, terreni, quote societarie, autovetture e conti correnti".

Sono in corso perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Campania, nonché in territorio svizzero in collaborazione con le autorità elvetiche.