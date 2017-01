Padova, 23 gen. (askanews) - Da Scipionyx samniticus, "baby" dinosauro fossilizzatosi con gli organi interni, rinvenuto a Pietraroia (Benevento), al grande carnivoro di Saltrio (Varese), senza dimenticare l'ultimo scoperto "Tito", un titanosauro di taglia ridotta riemerso a pochi passi da Roma, sui Monti Prenestini.

Sono gli eccezionali ritrovamenti di cui parlerà Cristiano Dal Sasso, del Museo di Storia Naturale di Milano, mercoledì 25 gennaio alle ore 18 nell'auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano nell'ambito della mostra "Dinosauri. Giganti dall'Argentina", prodotta dal Comune di Padova con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Fino a due decenni fa si riteneva impossibile che nel nostro paese potessero venire alla luce fossili di dinosauri in quanto l'Italia, così come emergeva dagli studi geologici, nel Mesozoico doveva essere tutta sommersa dalle acque dell'oceano di Tetide e dunque non abitata dalle "lucertole terribili".

