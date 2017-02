Aosta, 7 feb. (askanews) - In conclusione dei lavori dell'adunanza del 7 febbraio 2017, il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità la proposta di legge che contiene disposizioni urgenti per il risanamento finanziario della Casinò de la Vallée spa, presentata nella mattinata di ieri dai Consiglieri La Torre (UV), Cognetta (M5S), Chatrian (ALPE), Gerandin (GM), Fabbri e Grosjean (UVP), Marquis (SA) e Fosson (PNV). Il testo è stato iscritto in via d'urgenza in Aula dopo che la seconda e la quarta Commissione hanno espresso parere favorevole all'unanimità nel pomeriggio di oggi.

L'iniziativa legislativa, che si sviluppa in cinque articoli illustrati dal Presidente della seconda Commissione, Leonardo La Torre (UV), prevede "entro 60 giorni la presentazione di un piano di ristrutturazione aziendale che precede e accompagna eventuali successivi interventi finanziari emergenti da una precisa chiara situazione patrimoniale ed economica della Casa da gioco di Saint­Vincent e che si ripropone di realizzare, entro il più breve tempo possibile, il previsto pareggio di bilancio". Viene, inoltre, prevista "la possibilità di nominare un collegio di saggi, a garanzia di trasparenza e di partecipazione di tutto il Consiglio regionale". Contestualmente, l'Assemblea ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, che impegna il Governo regionale a rivedere radicalmente l'organizzazione della Casinò spa (Amministratore unico, Collegio sindacale, i quadri con funzioni di responsabilità nei settori del personale, gioco, marketing, relazioni sindacali) e a verificare la reale situazione gestionale e a valutarne un'eventuale necessità di finanziamento legata all'attuazione del piano di rilancio previsto dalla proposta di legge approvata.