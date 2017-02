Roma, 9 feb. (askanews) - Il presidente della Valle d'Aosta Augusto Rollandin ha preso parte oggi a Bruxelles alla Sessione Plenaria del Comitato europeo delle Regioni, nel corso della quale si è affrontato anche il tema dell'agricoltura di montagna, con l'intervento del Commissario per le politiche agricole Phil Hogan, commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Philip Hogan

A commento delle politiche europee in tema di agricoltura il Presidente Rollandin ha spiegato che "in un momento in cui le aree urbane catalizzano sempre di più le attenzioni politiche ed economiche dell'UE, il tessuto economico e sociale delle aree rurali deve essere rivitalizzato ed è quindi importante garantire maggiore sostegno alle pratiche agricole e, soprattutto ai giovani agricoltori. La futura Politica agricola comune dovrà garantire, in questo senso, adeguate misure di sostegno ai giovani che intendono avvicinarsi all'agricoltura, garantendo anche una riduzione degli oneri amministrativi per coloro che intendono aprire un'azienda".

Tematiche queste che il Presidente Rollandin ha potuto affrontare direttamente con il Commissario Hogan in una pausa della Plenaria.(Segue)